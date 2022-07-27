Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс тайно вышла замуж

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, та самая, которая первой исполнила незабвенный хит про лабутены, вышла замуж.

Алиса Вокс особо не афишировала, что готовится сменить свой матримониальный статус. О том, что она стала замужней женщиной, она сообщила уже постфактум, расписавшись со своим избранником в одном из столичных ЗАГСов.

«Больше не Кондратьева! (настоящая фамилия певицы. — Прим. ред.) Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня — только вдвоем! Люблю», — поделилась прекрасной новостью Алиса Вокс.

Избранником 35-летней вокалистки стал Сергей Свитавский. Мужчина далек от мира шоу-бизнеса, поэтому Алиса Вокс старается не показывать его поклонникам.

Между тем те признались, что рады за певицу, и поздравили ее с бракосочетанием.