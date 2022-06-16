Экс-солистка «Блестящих» Надя Ручка рассказала, что думает о новом бизнесе Киркорова

Надя Ручка, узнав о решении Филиппа Киркорова инвестировать в строительство (об этом стало известно на Международном экономическом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге), поддержала коллегу:

«Я удивлена, что у него до этого не было бизнеса такого. Считаю, что яйца лучше держать не в одной корзине. Тем более ты — артист, твоя работа связана с сезонностью. И очень хорошо, что ты не зависишь от этих сезонов.

Это важно и хорошо для творчества. Потому что если ты зависишь от одних концертов, тебе приходится идти на компромиссы с собой в плане музыки, аудитории. А когда ты самодостаточен и знаешь, что защищен, можешь делать то, что хотел».