Экс-«ранетка» Лена Третьякова впервые стала мамой

33-летняя экс-солистка группы «Ранетки» Лена Третьякова в личном микроблоге поделилась радостным событием. Она впервые стала мамой. Прямо из родильного отделения певица вышла на связь с поклонниками, рассказав о том, что теперь у нее есть ребенок.

«Вот так выглядит лучший день в моей жизни. Слова будут лишними», — написала Третьякова, сопроводив пост хештегом «роды».

Примечательно, что экс-«ранетка» скрывала свое интересное положение от поклонников вплоть до самых родов. Хотя и не раз говорила о том, что мечтает о малыше.

«Ребята, я вам обязательно расскажу про беременность, как она проходила, на каком сроке я летела, как себя чувствовала, а пока, что я наслаждаюсь огромным-огромным счастьем. Всем огромное-огромное спасибо за поздравления! Очень люблю вас и обнимаю», — добавила певица.

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