Экс-президент Франции Франсуа Олланд озвучил мультфильм

Новый французский полнометражный мультфильм рассказывает о жизни первобытных людей, он снят по мотивам мультсериала и комикса «Кремень в большом городе».

Кого именно озвучивает бывший президент — пока тайна. Режиссер мультфильм лишь рассказал, что персонаж Олланда появится в самом начале и будет действующим лицом на всем протяжении картины. В записи также участвовала супруга Франсуа Олланда — актриса Жюли Гайе.

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Вероятно, мультфильм по очень популярной во Франции франшизе выйдет на экраны в следующем году, сообщает издание РИА ФАН. Напомним, свадьба экс-президента и актрисы состоялась в июне, а об их романтических отношениях публика узнала в 2014 году.