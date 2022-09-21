Экс-муж Кристины Орбакайте признался, какую вещь он упустил в воспитании их сына Никиты Преснякова

Владимир Пресняков – младший дал интервью Наталье Подольской в ее YouTube-проекте «Ваша Наташа». Беседа зашла и о воспитании детей. Говоря о старшем сыне, Никите Преснякове, бывший муж Кристины Орбакайте дал понять, что ему есть за что себя корить. Певец публично извинился перед внуком Аллы Пугачевой, дав понять, что только спустя время осознал, чего лишил наследника.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

После развода родителей Никита Пресняков, можно сказать, остался без поддержки отца, хотя проблем в общении с Никитой у музыканта никогда не было. Однако есть один момент, который не дает Владимиру Преснякову – младшему спать спокойно. И это о чем музыкант жалеет и по сей день.

И это тема полового созревания, вопросы, касающиеся взросления, первой любви и так далее.