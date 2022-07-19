Экс-муж Гагариной совсем обеднел: Исхаков продает имущество и просит хоть какую-то работу

Фотограф Дмитрий Исхаков после развода с певицей Полиной Гагариной поступил так, как поступают многие огорченные мужчины — купил себе дорогую взрослую игрушку, шикарный «Мазерати».

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Увы, но сейчас, похоже, дела у него идут из рук вон плохо. В личном блоге он сообщил, что продает машину и ждет предложений цены от подписчиков.

Ну и плюс ко всему Исхаков буквально взмолился о хоть какой-то работе.