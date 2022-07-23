Экс-домработница Киркорова раскрыла, сколько зарабатывает на ток-шоу

Людмила Дороднова, более известная как бывшая домработница Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, заявила накануне, что ее пенсия составляет немногим больше 20 тысяч рублей, но при этом у нее всегда есть подработки. Под этим словом экс-помощница имела в виду, в том числе гонорары за участие в различных ток-шоу. Как оказалось, Людмила Дороднова — частый гость на телеканалах, и за потраченное время ей обещают денежное вознаграждение.

По словам Людмилы Ивановны, сумма, которую она получает она за съемки в передачах, в разы меньше той, что платят телеканалы известным личностям.

Несмотря на колоссальную разницу, Дороднова никогда не ставит свои условия и всегда рада возможности пополнить свой кошелек.

«Там, конечно, платят небольшие суммы. Большие суммы требуют наши артисты – им мало. А мы-то не требуем», — призналась Дороднова.

Ранее Людмила Дороднова пожаловалась, что больше месяца не может получить обещанную телеканалом выплату.

Источник: PROZVEZD.