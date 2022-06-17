Экс-барабанщик «Ногу свело» рассказал, как Покровский не выиграл 3 млн рублей в «Последнем герое – 4»

Бывший барабанщик группы «Ногу свело» Антон Якомульский вспомнил, как выходил из себя музыкант Максим Покровский.
«Помню, как он переживал, что в телешоу «Последний герой – 4» не выиграл три миллиона рублей. А после того, как на какой-то радиостанции не выиграл в лото, приехал ко мне домой в бешенстве. Это было так смешно».
По словам барабанщика, Покровский жаловался ему на свое безденежье. Говорил, что все считают его богачом, но денег у него нет. По мнению Якомульского, певец не любил никогда расставаться с деньгами.
Напомним, что Максим Покровский позволил себе за последнее время ряд негативных высказываний о России. Поводом стали события на Украине.
Источник: aif.ru