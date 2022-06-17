Экс-барабанщик «Ногу свело» рассказал, как Покровский не выиграл 3 млн рублей в «Последнем герое – 4»

По словам барабанщика, Покровский жаловался ему на свое безденежье. Говорил, что все считают его богачом, но денег у него нет. По мнению Якомульского, певец не любил никогда расставаться с деньгами.

Напомним, что Максим Покровский позволил себе за последнее время ряд негативных высказываний о России. Поводом стали события на Украине.

Источник: aif.ru

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