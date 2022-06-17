Экс-барабанщик «Ногу свело» обвинил Покровского в хайпе на Украине

Как заметил Якомульский, Покровский всю жизнь хайповал. Он просто хочет привлечь к себе внимание. Барабанщик посоветовал товарищу не лезть в политику, в которой тот не разбирается.

Напомним, что Максим Покровский сделал за последнее время ряд громких заявлений относительно событий на Украине. Он негативно относится к россиянам.

Источник: aif.ru

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