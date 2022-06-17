Экс-барабанщик «Ногу свело» обвинил Покровского в хайпе на Украине

Бывший барабанщик группы «Ногу свело» Антон Якомульский заявил, что такие люди, как певец Максим Покровский, никому за границей никогда не будут нужны.
«То, что он заявляет сегодня, очередная глупость. Не думаю, что он искренне поддерживает Украину, он просто «хайпует», вводя в заблуждение людей, на территории которых происходит трагедия».
Как заметил Якомульский, Покровский всю жизнь хайповал. Он просто хочет привлечь к себе внимание. Барабанщик посоветовал товарищу не лезть в политику, в которой тот не разбирается.
Напомним, что Максим Покровский сделал за последнее время ряд громких заявлений относительно событий на Украине. Он негативно относится к россиянам.
Источник: aif.ru