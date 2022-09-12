Эхо педофильского скандала: Принцу Эндрю запретили надевать военную форму на прощание с Елизаветой II

Британский принц Эндрю, один из младших сыновей отошедшей в мир иной королевы Елизаветы II, сегодня шел по Королевской миле Эдинбурга за гробом матери и был при этом единственным из сиблингов, кто не надел в этот важный день военную форму. Букингемский дворец решил, что Эндрю не достоин такой чести и должен быть в гражданской одежде во все дни траурных мероприятий, кроме самого последнего.

Напомним, что Эндрю оказался замешав в сексуальном скандале из-за дружбы с миллионером Джеффри Эпштейном. Сын королевы не только вел дела с этим человеком, но и принимал участие в его знаменитых вечеринках. В 2015 году девушка по имени Вирджиния Робертс заявила, что была секс-рабыней у Эпштейна и в его поместье трижды вступала в принудительную сексуальную связь с принцем Эндрю. В рамках расследования этого грязного дела всплыла фотография, где принц и Вирджиния запечатлены вместе. Ей в тот момент было всего 17 лет.

Замешанного в скандале принца лишили права именоваться «Его Королевским Высочеством» и отстранили от участия в придворных мероприятиях.

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