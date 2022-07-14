«Ехать некуда»: Сергей Пенкин объяснил, почему не покидает Россию

Музыкант Сергей Пенкин в шоу «Алена, блин!» объяснил, почему не уехал из России.
«Я не аполитичен. Люблю свою страну. Ехать некуда. Я – патриот. В 1991 году я был на гастролях в Италии. У нас как раз развалился Советский Союз. Мне предложили американское гражданство, но я поехал в Россию».
При этом Пенкин не рад, что СССР в свое время развалился. «В СССР было самое лучшее образование в мире. Была уверенность в завтрашнем дне. Сейчас этого нет. Не все было хорошо, но я тоскую по СССР», - заявил Сергей Пенкин.
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Напомним, что Сергей Пенкин - автор песен «Розовый сад», «Молитва», «Сверчок», «Ноктюрн», «Вспомни», «Вокализ № 3», «Последний шаг». С сольными концертами выступал на крупнейших эстрадных площадках России. При этом званий он не имеет.