«Эх, всем бы так в 46 лет»: Волочкова показала любимое упражнение для пресса

Анастасия Волочкова давно перестала выступать в Большом театре, однако не забросила тренировки. Балерина ежедневно занимается, не только оттачивая танцевальные элементы, но и прокачивая свое тело.

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В одном из видео артистка показала эффективное упражнение для пресса: подъемы корпуса со скручиванием.