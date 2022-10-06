«Эх, всем бы так в 46 лет»: Волочкова показала любимое упражнение для пресса

Анастасия Волочкова давно перестала выступать в Большом театре, однако не забросила тренировки. Балерина ежедневно занимается, не только оттачивая танцевальные элементы, но и прокачивая свое тело.
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В одном из видео артистка показала эффективное упражнение для пресса: подъемы корпуса со скручиванием.
«Трудовые балетно-фитнес будни. Жизнь — это движение. А вы поддерживаете свою форму физическими нагрузками?» — обратилась Анастасия к поклонникам в соцсети.
Пользователи похвалили Волочкову.
«Эх, всем бы так в 46 лет выглядеть и столько заниматься»; «Трудяга»; «Умница, так держать! Восхищаюсь вами»; «Пример для других звезд, которые только пластикой тело поддерживают в форме», — написали они.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети