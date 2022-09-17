«Эх, неразбериха у Аллы Борисовны с мужьями»: Шукшина посочувствовала Пугачевой после событий с Галкиным*

В числе первых отреагировала Мария Шукшина. Актриса в своем микроблоге решила посочувствовать не виновнику «торжества», а его жене, 73-летней Алле Пугачевой.

«Эх, неразбериха у Аллы Борисовны с мужьями: то «жар-птица на кресте», то иноагент. Бедная женщина», - написала звезда в Telegram.

«Жар-птицей на кресте» Шукшина прозвала Филиппа Киркорова. Четвертый муж Примадонны летом оскандалился по-крупному, устроив пляски на поваленном кресте в своем шоу.

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