«Эх и суровый здесь климат»: Валерив в джинсах клеш и песочном тренче щегольнула в Новом Уренгое

Валерия является известной исполнительницей. Она обладает многими наградами. И даже в 54 года артистка не перестает записывать новые хиты, сниматься в телепередачах.

Вот уже не первый год она становится членом жюри в шоу «Маска». Певица часто удивляет поклонников броскими образами. При этом она уже стала бабушкой. Звезда помогает нянчить внучку Селин.