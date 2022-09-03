«Эх и суровый здесь климат»: Валерив в джинсах клеш и песочном тренче щегольнула в Новом Уренгое

Валерия является известной исполнительницей. Она обладает многими наградами. И даже в 54 года артистка не перестает записывать новые хиты, сниматься в телепередачах.
Вот уже не первый год она становится членом жюри в шоу «Маска». Певица часто удивляет поклонников броскими образами. При этом она уже стала бабушкой. Звезда помогает нянчить внучку Селин.
Еще недавно Валерия наслаждалась отдыхом. Она делилась кадрами с природы, носила платья в цветочек и уделяла время своей маме. Теперь артистка отправилась на гастроли. Она оказалась на севере, где дала концерты. Жена Иосифа Пригожина несколько дней не выходила на связь. Но 3 сентября она поделилась новым фото.
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На улицах Нового Уренгоя она щегольнула в модных джинсах клеш, которые визуально удлиняют ноги, песочном тренче и пудровых лодочках. Аутфит дополнила сумка люксового бренда. Валерия позировала на улице. Она предпочла укутаться в наряд, так как прохладная погода на нее произвела впечатление.
«Сегодня поем в Надыме. Эх и суровый здесь климат. брррр. Фото из Нового Уренгоя сделано 2 дня назад», – написала звезда.
Валерия. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну какая вы красавица», «Ого, вы в таких дальних краях», «Просто роскошная», «Как стильно», «Обожаю тренчи», «Валерия, вам словно 20 лет», — стали писать подписчики.