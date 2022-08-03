Екатерина Волкова отреагировала на слухи о разводе с мужем

Стало известно, чем занимается супруг актрисы.
Кадр из сериала «Воронины»

Кадр из сериала «Воронины»

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова замужем за Андреем Карповым уже 12 лет. Несколько лет назад в Сети писали, что супруг устроил артистке истерику из-за откровенной съемки в журнале. Якобы пара была на грани развода. Но слухи не подтвердились.

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«Пока мы ревнуем, значит, у нас есть чувства. Я знаю, что Андрей ревнует, и это так приятно. Если бы не ревновал, то было бы хуже. А так - значит, небезразлична. И я его ревную, хотя мне в этом плане попроще», - заявила Волкова Teleprogramma.pro.

По словам Волковой, Андрей сейчас работает архитектором, он много времени проводит на стройке, где вокруг него одни мужчины.

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