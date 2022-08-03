Екатерина Волкова отреагировала на слухи о разводе с мужем

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова замужем за Андреем Карповым уже 12 лет. Несколько лет назад в Сети писали, что супруг устроил артистке истерику из-за откровенной съемки в журнале. Якобы пара была на грани развода. Но слухи не подтвердились.

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