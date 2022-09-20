Екатерина Шпица запомнила Сергея Пускепалиса как «открытого и жизнерадостного» человека

Актриса Екатерина Шпица рассказала, каким запомнила погибшего в ДТП Сергея Пускепалиса. Они были партнерами по фильму.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Он был замечательным. Очень открытый и жизнерадостный», — сказала Катерина в интервью.

Правда, общались они не слишком много, — совместная работа ограничилась одним фильмом. Сергей Пускепалис разбился в ДТП 20 сентября: автомобиль, на котором он ехал, столкнулся с фурой. Погиб и сам Сергей, и его водитель.

Водитель фуры остался жив, хотя и получил тяжелые травмы: сейчас он находится в реанимации, как сообщает телеканал «360». Сергею Пускепалису было 56 лет.