Екатерина Климова призналась, что боится органов опеки

Актриса Екатерина Климова - мать одиночка. Артистка развелась с актером Игорем Петренко и воспитывает четырех детей. На премьере фильма «Красная шапочка» Климова призналась, что справляется со своими обязанностями и не считает себя одинокой.

«Если я скажу, что мне легко с четырьмя детьми, то я слукавлю. Если скажу, что очень сложно, то это тоже неправда. Я же не сижу дома в халате, а стою тут перед вами. А вообще у нас все хорошо. А то сейчас как услышат органы опеки», - пошутила она в программе «Ты не поверишь!».

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Климовой с детьми помогает мама Светлана Владимировна и няня. Живут они все в загородном доме актрисы.