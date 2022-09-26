Актриса Екатерина Климова подала в суд на бывшего мужа Игоря Петренко. Оставлять просто так историю с алиментами, про которую мы сообщали ранее, звезда театра и кино не стала.

Напомним, Петренко перестал платить Климовой деньги на содержание несовершеннолетних сыновей, набежало порядка 400 тысяч рублей. Многодетная мать не стала терпеть отсутствие денег от отца своих детей и обратилась в суд.