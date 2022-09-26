Актриса Екатерина Климова подала в суд на бывшего мужа Игоря Петренко. Оставлять просто так историю с алиментами, про которую мы сообщали ранее, звезда театра и кино не стала.
Напомним, Петренко перестал платить Климовой деньги на содержание несовершеннолетних сыновей, набежало порядка 400 тысяч рублей. Многодетная мать не стала терпеть отсутствие денег от отца своих детей и обратилась в суд.
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На официальном портале судов города Москвы появилась информация о судебном иске против Игоря Петренко за неуплату алиментов. Ближайшее заседание назначено на 14 ноября, к делу подключился Отдел судебных приставов. К тому же, должнику намерены ограничить выезд из России – это обычная практика для неплательщиков по алиментам.
Напомним, Климова и Петренко были женаты с 2004 по 2014 годы, за это время у них появилось двое сыновей – Матвей и Корней. После развода актер оставил бывшей жене и детям квартиру в Москве и исправно платил алименты. До недавнего времени.