Екатерина Гордон сообщила о незавидной судьбе покровителя Тины Кароль

Напомним, что слухи о романе Тины Кароль, которой 37 лет, и 59-летнего Игоря Коломойского регулярно появляются в прессе. Однако никаких точных подтверждений до сих пор не было.

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Тина Кароль — украинская певица и актриса, телеведущая, общественный деятель. Народная артистка Украины. Бывший наставник шоу «Голос Страны» и «Голос. Дети».