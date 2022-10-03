Екатерина Андреева вышла на связь из Турции: как она отреагировала на обвинения Ксении Собчак

Звезда экрана поспешила уточнить, что она находится в отпуске, после которого вернется в Россию.

«Привезу в Москву энергию города пяти пророков», - добавила Екатерина Андреева.

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Ее слова поклонники расценили как ответ Ксении Собчак, которая очень волновалась из-за отъезда Екатерины Андреевой. А точнее, Ксению Собчак возмутила несправедливость, мол, почему Екатерине Андреевой позволено тихо уехать в отпуск, а как только Ксению Собчак видят в аэропорту, начинаются обвинения в том, что она навсегда покидает Россию.