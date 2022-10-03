Екатерина Андреева вышла на связь из Турции: как она отреагировала на обвинения Ксении Собчак

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева вышла на связь с подписчиками микроблога из Турции.
Она сообщила, что находится сейчас в Стамбуле, но в ее планах - посещение города Урфы, расположенного на границе с Сирией.
«Какая красота у меня за окном! Где-то там в старинных улочках прячется «Айя-София», но мой путь лежит дальше, к границе Сирии, в легендарный город Урфа, город пяти пророков, где жил и Авраам. Это место силы, и я хочу подпитаться этой силой, чтобы передавать ее дальше по цепочке: любовь, сила, вера, надежда», - поделилась Екатерина Андреева.
Звезда экрана поспешила уточнить, что она находится в отпуске, после которого вернется в Россию.
«Привезу в Москву энергию города пяти пророков», - добавила Екатерина Андреева.
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Ее слова поклонники расценили как ответ Ксении Собчак, которая очень волновалась из-за отъезда Екатерины Андреевой. А точнее, Ксению Собчак возмутила несправедливость, мол, почему Екатерине Андреевой позволено тихо уехать в отпуск, а как только Ксению Собчак видят в аэропорту, начинаются обвинения в том, что она навсегда покидает Россию.