Екатерина Андреева дала фору молодым красоткам, показав себя в купальнике у водоема (фото)

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева очаровала поклонников в своих соцсетях, выставив на обозрение публики снимок в купальнике у северного озера в Норильске.

И хотя монокини оказалось весьма лаконичным, а фото было сделано со спины, от глаз поклонников не ускользнуло, какая красивая фигура у Екатерины Андреевой. Кроме того, ведущая распустила свои волосы, которые тоже смотрелись роскошно.

У фолловеров журналистки нет ни капли сомнения – их любимица еще много лет будет давать фору молодым и юным красоткам!