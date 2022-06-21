Егор Крид потратил 34 миллиона рублей за месяц и даже не понял, куда

Музыкант Егор Крид привык жить на широкую ногу, расплачиваться, не заглядывая в счет, покупать брендовые вещи, не глядя на ценник.

Однако даже он понял, что с ценами происходит что-то не то.

В личном блоге певец рассказал, что каждый месяц его расходы увеличиваются на несколько миллионов.

«Вот это у меня расходы! 34 миллиона 500 тысяч. Зато в июне шесть тысяч! В апреле 20 миллионов 150 тысяч. Отвечаю, мне надо смотреть своих расходы, что я столько трачу. О, за март нормально, три миллиона», — поделился Егор Крид со своими подписчиками.

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