Егор Крид показал свою «малышку», с которой отдыхает

Музыкант смог удивить своих поклонников.
Егор Крид

Егор Крид. Фото: Global Look Press

Рэпер Егор Крид в «Телеграме» разместил совместный кадр с блогером и тиктокером Даней Милохиным. На фотографии они вдвоем мило позируют на камеру.

«С малышкой отдыхаем».

Егор Крид и Даня Милохин. Фото: телеграм Егора Крида

Напомним, что Егор Крид — известный российский певец, рэпер, автор песен, актер. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид. Является автором и исполнителем собственных песен.

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Тикток-блогер Даня Милохин стал особенно известен широкой публике после проекта «Ледниковый период». На нем он выступал вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгением Медведевой.

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