Егор Крид показал свою «малышку», с которой отдыхает

Напомним, что Егор Крид — известный российский певец, рэпер, автор песен, актер. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид. Является автором и исполнителем собственных песен.

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Тикток-блогер Даня Милохин стал особенно известен широкой публике после проекта «Ледниковый период». На нем он выступал вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгением Медведевой.