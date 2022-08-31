Егор Крид показал свою «малышку», с которой отдыхает

Рэпер Егор Крид в «Телеграме» разместил совместный кадр с блогером и тиктокером Даней Милохиным. На фотографии они вдвоем мило позируют на камеру.
«С малышкой отдыхаем».
Егор Крид и Даня Милохин. Фото: телеграм Егора Крида
Напомним, что Егор Крид — известный российский певец, рэпер, автор песен, актер. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид. Является автором и исполнителем собственных песен.
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Тикток-блогер Даня Милохин стал особенно известен широкой публике после проекта «Ледниковый период». На нем он выступал вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгением Медведевой.