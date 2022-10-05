«Его убедили знакомые: мол, вложи деньги»: Галкин* позанимал долгов при строительства замка для Аллы

Максим Галкин* отстроил для Аллы Пугачевой сказочный замок в Подмосковной деревне Грязь. При этом сама Примадонна как-то намекала, что интерьеры особняка ее поначалу смущали. Особенно страшные гаргульи у парадного крыльца. Но спорить и навязывать молодому мужу свой вкус в дизайне певица не стала.

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Близкая подруга из окружения Примадонны, Любовь Аксенова, которая долгие годы служила у нее портнихой, упомянула, что Максим Галкин* даже вляпался в долги, чтобы отстроить замок. Своих финансов ему явно не хватало.

«Его убедили знакомые: мол, вложи деньги, хоть что-то будет красивое в Подмосковье. В Подмосковье деньги вкладывал, а не в западные банки! Сколько денег он тогда позанимал на строительство замка, потом отдавал. Он планировал в замке съемки телепередач вести и фильмы снимать, у него там была рабочая студия», — говорит подруга Примадонны в беседе с News.ru.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.