«Его привела в театр Марина Голуб, а он о ней не вспомнил»: актер МХТ назвал уехавшего из России Анатолия Белого позером

Актер МХТ имени Чехова Анатолий Белый 29 июня уволился из театра и, по словам его коллег, уже уехал заграницу.

Но перед тем, как покинуть Россию, Анатолий Белый пришел в театр на прощальный банкет по случаю закрытия сезона. Многие коллеги удивились его демаршу, но промолчали.

Подняв бокал, Анатолий Белый произнес трогательную прощальную речь, в которой поблагодарил Табакова и Хенкину, которая, по его словам, привела его в МХТ.

Последнее очень задело актеров, прекрасно помнящих, кому Анатолий Белый должен быть благодарен за свой карьерный взлет.