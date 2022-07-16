«Его привела в театр Марина Голуб, а он о ней не вспомнил»: актер МХТ назвал уехавшего из России Анатолия Белого позером

Артист Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова, поблагодарив тех, кто его туда привел. Но забыв упомянуть о бывшей жене.
Марина Голуб

Марина Голуб. Фото: Global Look Press

Актер МХТ имени Чехова Анатолий Белый 29 июня уволился из театра и, по словам его коллег, уже уехал заграницу.

Но перед тем, как покинуть Россию, Анатолий Белый пришел в театр на прощальный банкет по случаю закрытия сезона. Многие коллеги удивились его демаршу, но промолчали.

Подняв бокал, Анатолий Белый произнес трогательную прощальную речь, в которой поблагодарил Табакова и Хенкину, которая, по его словам, привела его в МХТ.

Последнее очень задело актеров, прекрасно помнящих, кому Анатолий Белый должен быть благодарен за свой карьерный взлет.

 

«Все знают, кто на самом деле привел в театр Белого, которого здесь никто и не знал. Это сделала его прежняя жена – актриса Марина Голуб, умолявшая Табакова взять мужа в спектакль Серебренникова «Терроризм». Но он про нее даже не вспомнил, и про Серебренникова тоже не вспомнил. Так что его слова иначе как позерством не назовешь», - рассказал один из опытных актеров МХТ.

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По материалам «МК».

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