«Его побил его партнер!»: Гоген Солнцев объяснил, откуда у Владимира Соловьева разбитое лицо

Журналист Владимир Соловьев появился в эфире своей передачи с синяками и разбитым носом. Поврежденное лицо телеведущего сразу же начали обсуждать в Интернете. Многие заговорили, что его избили, а руку к этому приложила Алла Пугачева, которая ранее припоминала ему прошлые обиды.

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Сам Соловьев отказался объяснять, откуда ссадины на лице. А вот шоумен Гоген Солнцев заявил, что точно знает, откуда повреждения. И это явно не следы от побоев.

«Неужели вы считаете, что его действительно мог кто-то избить?» - негодует шоумен в беседе с Prozvezd. И объясняет: «Соловьев получил травмы на тренировке. Объявили же, что он был в спарринге накануне. Его побил его партнер! Не нужно раздувать из мухи слона! Володя – мужик крепкий. На него бы никто не полез! Да и к тому же побои по-другому выглядят».

Гоген Солнцев рассказал, что по себе знает, как проявляются побои – мол, его не раз избивала бывшая жена Екатерина Терешкович, и он уже способен определить безошибочно природу ссадин.