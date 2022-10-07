«Его маму звали Александра Кудрявцева»: Лера Кудрявцева рассказала о связи с Сергеем Шойгу

Судя по всему, ведущая накануне увлеклась изучением биографии министра обороны России Сергея Шойгу, после чего выдала умозаключения.

«Моя мама родилась 21 мая - Александра Кудрявцева. Сергей Шойгу родился 21 мая, и его маму звали Александра Кудрявцева. Вот такие совпадения», - выдала Кудрявцева.

Правда какие из этого сделала выводы Лера Кудрявцева так и осталось для фолловеров тайной. Ну и справедливости ради заметим, что маму министра звали все-таки Александрой Яковлевной, а родительницу ведущей зовут Александрой Ивановной.