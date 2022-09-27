«Его любили все»: Любовь Успенская заговорила о нетрадиционной ориентации покойного Бориса Моисеева

Певица Любовь Успенская отозвалась на новости о смерти Бориса Моисеева.
Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Global Look Press

Исполнительница шансона Любовь Успенская в числе других знаменитостей отреагировала на скорбное событие - смерть 68-летнего певца и танцовщика Бориса Моисеева.

Звезда, которая поддерживала дружеские отношения с ныне покойным Борисом Моисеевым, вспомнила, каким человеком он был.

«Для меня он был чистым, добрым, светлым и отзывчивым человеком. Он ни разу в жизни не дал повода в нем разочароваться. В нашем шоу-бизнесе столько грязи и негатива, но Борю это не затронуло. Его любили все! Боря был гомосексуалистом, но его от этого меньше не любили, потому что он очень хороший человек. Лет 5-6 назад я виделась с ним на «Новой волне»: Борю туда привезли, и все знали, что он болеет и не может работать. Мы все хотели его поддержать и ждали выздоровления, но болезнь победила. Мы с ним дружили с 1995 года и всегда с любовью относились друг к другу», - поделилась Любовь Успенская.

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Напомним, Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни 26 сентября. Артист умер в собственной квартире в Москве, причиной смерти стал инсульт.

По материалам телеграм-канала Super.

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