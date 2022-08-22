«Его кровать была у окошка»: как выглядит комната в оренбургском интернате, где жил Шатунов

Интересно, что когда-то вся комната Шатунова была увешана его фотографиями и афишами «Ласкового мая». Сейчас на стенах другие кумиры — футболисты. Хотя раньше Шатунова так же музыка не сильно волновала. Он ходил на хоккейный корт и тренировался.

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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. Одно время по стране одновременно гастролировали 67 музыкальных коллективов.