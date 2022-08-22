«Его кровать была у окошка»: как выглядит комната в оренбургском интернате, где жил Шатунов

В 13 лет будущий звездный музыкант оказался в этом учреждении.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Директор оренбургского санаторного дома детства Лариса Янченко в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» показала комнату, в которой жил когда-то певец.

Лариса Янченко в комнате Юрия Шатунова. Фото: кадр из фильма «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны»

«В этой комнате когда-то жил Юра Шатунов, когда воспитывался в школе-интернате. Его кровать была у окошка».

Интересно, что когда-то вся комната Шатунова была увешана его фотографиями и афишами «Ласкового мая». Сейчас на стенах другие кумиры — футболисты. Хотя раньше Шатунова так же музыка не сильно волновала. Он ходил на хоккейный корт и тренировался.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. Одно время по стране одновременно гастролировали 67 музыкальных коллективов.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  