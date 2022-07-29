«Его это мучает»: Бородина вынесла свой вердикт после свадьбы Лопес и Аффлека

Несколько дней назад Бен Аффлек и Дженнифер Лопес стали официальными супругами. Свадьбу они устроили в Лас-Вегасе. В часовню приехали на розовом кадиллаке, а невеста надела старое платье. Правда, пара устроит еще грандиозную вечеринку по этому поводу.

Накануне свой вердикт о паре вынесла Ксения Бородина. По мнению ведущей, Бен не очень-то и счастлив.