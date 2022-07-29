«Его это мучает»: Бородина вынесла свой вердикт после свадьбы Лопес и Аффлека

Несколько дней назад Бен Аффлек и Дженнифер Лопес стали официальными супругами. Свадьбу они устроили в Лас-Вегасе. В часовню приехали на розовом кадиллаке, а невеста надела старое платье. Правда, пара устроит еще грандиозную вечеринку по этому поводу.
Накануне свой вердикт о паре вынесла Ксения Бородина. По мнению ведущей, Бен не очень-то и счастлив.
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«Первый раз они разошлись, потому что их замучили фотографы. Охотники за сенсациями преследовали жениха и невесту буквально по пятам, писали левые новости, как у нас любят это делать, и они взяли паузу длинною в 17 лет или сколько там. Зачем опять тоже самое делать? Такая клевая пара (реально я сначала думала, что это пиар), но мне кажется, ей это все очень нравится, а его это мучает», - написала Бородина в своем телеграм-канале.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Global Look Press