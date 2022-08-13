«Он его довел до могилы»: Разин назвал виновного в смерти Шатунова

Андрей Разин опубликовал обличительную речь, в которой жестко раскритиковал директора Юрия Шатунова Андрея Кудряшова.
Продюсер заявил, что наставник заставлял певца работать на износ, что было категорически запрещено с его состоянием здоровья. По мнению Разина, именно насыщенный график и свет артиста в могилу.
«Кудряшов пытается скрыть преступление, которое он сделал, заставив Юру работать убийственные концерты, которые привели к гибели. Он не давал мне возможности с Юрой даже увидеться и запретить эти концерты», — высказался Андрей.
Разин заверил, что Кудряшов знал о проблемах со здоровьем Шатунова, однако все равно заставлял его много работать.
«Он его довел до могилы! Он не мог столько работать при таких заболеваниях, у него сердце было больное еще с детского дома», — заявил продюсер.
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.