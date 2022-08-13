«Он его довел до могилы»: Разин назвал виновного в смерти Шатунова

Разин заверил, что Кудряшов знал о проблемах со здоровьем Шатунова, однако все равно заставлял его много работать.

«Он его довел до могилы! Он не мог столько работать при таких заболеваниях, у него сердце было больное еще с детского дома», — заявил продюсер.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.