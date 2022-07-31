«Эффектная»: Кошкина в силуэтном платье показала свои выдающиеся формы

Звезда побывала в Серпухове.
Яна Кошкина

Яна Кошкина. Фото: соцсети

Накануне Яна Кошкина отправилась в Серпухов. Именно там, на острове «Русский», прошел праздник, посвященный 30-летию Федерации бокса России. Брюнетке вместе с Сергеем Буруновым доверили провести мероприятие.

На сцене Кошкина появилась в эффектном белоснежном платье. Наряд со смелым декольте подчеркнул все выдающиеся формы звезды.

«Красотка! Вы великолепны! Невероятно эффектная! Вау!» - писали пользователи Сети.

Яна Кошкина. Фото: соцсети

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, в прошлом году Яна Кошкина открыла для себя новое направление Брюнетка появилась на сцене театра, куда ее пригласил режиссер Константин Богомолов.

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