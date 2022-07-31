«Эффектная»: Кошкина в силуэтном платье показала свои выдающиеся формы

Накануне Яна Кошкина отправилась в Серпухов. Именно там, на острове «Русский», прошел праздник, посвященный 30-летию Федерации бокса России. Брюнетке вместе с Сергеем Буруновым доверили провести мероприятие.

На сцене Кошкина появилась в эффектном белоснежном платье. Наряд со смелым декольте подчеркнул все выдающиеся формы звезды.