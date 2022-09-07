«Ее бы ветром сдуло!»: невестка Орбакайте «разоделась» в пух и прах, сверкнув в «хищном» платье на выгуле собак

Алена Краснова устроила дефиле в центре Москвы.

Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press

Невестка Кристины Орбакайте научила своих подписчиц одеваться «дорого-богато», показав, что должно быть в остромодном гардеробе в осеннем сезоне всех стильных штучек.

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Так, Алена Краснова покрасовалась в «хищном» мини-платье с акцентом на ультратонкой талии в леопардовой расцвете. Поверх струящейся ткани модель накинула белоснежный тренч. Изюминкой образа стали бежевые присборенные на голенище сапоги-казаки. Ну а сумочку-клатч на ремешке жена Никиты Преснякова повесила на плечо.

В дефиле, которое Алена Краснова показала в центре Москвы поучаствовал и ее песик.

Жена Никиты Преснякова на себе экономить не привыкла. При этом модель как-то призналась, что не видит смысла переплачивать, если в масс-маркете есть бюджетный аналог дорогой косметики, за бренд которого дерут баснословные суммы топовые марки.

«Во разоделась-то!», «Как-то прохладненько, совсем не по погоде», «Когда мода встречается с реальностью, ее бы ветром сдуло», «Псинка рядом семенит», «В таком прикиде только задубеть», «У меня аж зубы свело, там же холодно», «Тулупчик нужен и штаны ватные», — написали фолловеры.

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