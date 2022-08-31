«Ее удел — собирать залы по 1000 человек»: Лобода оказалась на грани бедности за границей

Светлана Лобода рассказала, что сейчас у нее очень непростая жизнь. Певице приходится самой заниматься домашним хозяйством, убираться, стирать и готовить, чего она никогда в жизни не делала.

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Чтобы прийти в себя, она возобновила гастрольную деятельность, однако она сильно не похожа на ту, что была раньше. Вместо роскошных залов и богатых корпоративов, Лобода теперь все чаще выступает на уличных площадках в Прибалтике.

Народный артист России Эдгард Запашный полагает такой финал для артистки вполне логичным.

«Я убежден, что ни о каких больше гигантских стадионах, как это было раньше у Лободы и остальных сбежавших, они теперь даже могут и не мечтать. Потому что русскоязычная публика, которая всегда была благодарна в отношении них, теперь от них отвернулась. Теперь их удел петь на небольших концертных площадках во всяких Литвах, Польшах, Эстониях. Собирать залы по 1000 человек и радоваться, что хоть они на них пришли», — сказал Запашный.

Источник: osnmedia.ru