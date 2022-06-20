«Ее удел – мелькать в скандалах»: адвокат Фадеева прошелся по Наргиз, исполнившей запрещенный хит «Вдвоем»

Певице Наргиз Закировой, порвавшей отношения со своим продюсером Максом Фадеевым, запрещено въезжать на территорию России и исполнять хиты, которые она пела в дуэте с Фадеевым.

Однако вторым запретом вокалистка пренебрегла. В Сети появилось видео, которое это доказывает. В кадре запечатлено, как Наргиз Закирова на одном из своих выступлений как ни в чем не бывало исполняет хит «Вдвоем».

Демарш певицы прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин, который сотрудничает с Максимом Фадеевым.