«Ее удел – мелькать в скандалах»: адвокат Фадеева прошелся по Наргиз, исполнившей запрещенный хит «Вдвоем»

Певице Наргиз Закировой, порвавшей отношения со своим продюсером Максом Фадеевым, запрещено въезжать на территорию России и исполнять хиты, которые она пела в дуэте с Фадеевым.
Однако вторым запретом вокалистка пренебрегла. В Сети появилось видео, которое это доказывает. В кадре запечатлено, как Наргиз Закирова на одном из своих выступлений как ни в чем не бывало исполняет хит «Вдвоем».
Демарш певицы прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин, который сотрудничает с Максимом Фадеевым.
«Очевидно, что в последнее время Наргиз пытается напомнить о себе любым способом, — уверен адвокат Сергей Жорин. — Это жест отчаяния. Она перестала быть интересна аудитории после своих высказываний в адрес человека, который сделал ее популярной. Теперь ее удел — мелькать в скандалах. Стремительная деградация и забвение. Такое происходит часто с артистами, которые возомнили себя звездами и начинают плевать в колодец».
Кстати, сам Максим Фадеев на демарш своей бывшей подопечной пока не отреагировал. Великодушие это или он еще не видел фееричного выступления Наргиз Закировой, неизвестно.
«Думаю, он пока не знает о том, что и когда исполняла Наргиз. Он за ней не следит. Он живет настоящим и будущим, а артисты из коллектива «забытые имена» его особенно не интересуют. Но, вполне возможно, Максим решит отреагировать», — высказался Сергей Жорин.
По материалам телеграм-канала «Звездная пыль».
Смотрите также