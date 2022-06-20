«Ее удел – мелькать в скандалах»: адвокат Фадеева прошелся по Наргиз, исполнившей запрещенный хит «Вдвоем»

Звездный адвокат Сергей Жорин предрек печальное будущее для известной вокалистки Наргиз Закировой.
Наргиз Закирова.

Наргиз Закирова. Фото: Global Look Press

Певице Наргиз Закировой, порвавшей отношения со своим продюсером Максом Фадеевым, запрещено въезжать на территорию России и исполнять хиты, которые она пела в дуэте с Фадеевым.

Однако вторым запретом вокалистка пренебрегла. В Сети появилось видео, которое это доказывает. В кадре запечатлено, как Наргиз Закирова на одном из своих выступлений как ни в чем не бывало исполняет хит «Вдвоем».

Демарш певицы прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин, который сотрудничает с Максимом Фадеевым.

«Очевидно, что в последнее время Наргиз пытается напомнить о себе любым способом, — уверен адвокат Сергей Жорин. —  Это жест отчаяния. Она перестала быть интересна аудитории после своих высказываний в адрес человека, который сделал ее популярной. Теперь ее удел — мелькать в скандалах. Стремительная деградация и забвение. Такое происходит часто с артистами, которые возомнили себя звездами и начинают плевать в колодец».

Кстати, сам Максим Фадеев на демарш своей бывшей подопечной пока не отреагировал. Великодушие это или он еще не видел фееричного выступления Наргиз Закировой, неизвестно.

«Думаю, он пока не знает о том, что и когда исполняла Наргиз. Он за ней не следит. Он живет настоящим и будущим, а артисты из коллектива «забытые имена» его особенно не интересуют. Но, вполне возможно, Максим решит отреагировать», — высказался Сергей Жорин.

По материалам телеграм-канала «Звездная пыль».

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