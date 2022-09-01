«Ее удел — эконом-класс»: Миро подняла на смех жену Тарасова

Лена Миро прокомментировала признание Анастасии Костенко о том, что у нее нет машины. Блогершу удивило, что Дмитрий Тарасов не посчитал нужным приобрести автомобиль жене, которая подарила ему троих детей.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».