«Ее удел — эконом-класс»: Миро подняла на смех жену Тарасова

По мнению блогерши, футболист не балует Анастасию Костенко.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: соцсети

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: соцсети

Лена Миро прокомментировала признание Анастасии Костенко о том, что у нее нет машины. Блогершу удивило, что Дмитрий Тарасов не посчитал нужным приобрести автомобиль жене, которая подарила ему троих детей.

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«Таскаться по такси с бутылочками, памперсами — это же дичь какая-то, если есть деньги. У Димы их немного, но уж на машину жене и детям наскрести бы мог», — написала Лена.

Блогерша посчитала, что модель сама виновата в сложившейся ситуации. По мнению Миро, Костенко «так старалась быть удобной и непритязательной», что Тарасов начал на ней экономить.

«Теперь ее удел — эконом-класс. Во всем: от платья до машины, которой еще и нет», — подытожила Лена на сайте lena-miro.ru.

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