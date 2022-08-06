«Он ее так сзади обнимал»: Подольская рассказала, как ревновала Преснякова к Дубцовой

Как отметила Подольская, ее буквально кололо от ревности. «Я понимала, что должна быть на ее месте», - заявила Наталья Подольская.

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Напомним, что Наталья Подольская - белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звезд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение» 2005. У них с Пресняковым двое общих детей.