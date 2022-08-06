«Он ее так сзади обнимал»: Подольская рассказала, как ревновала Преснякова к Дубцовой

Певица Наталья Подольская в шоу «Света вокруг света» вспомнила, как ревновала мужа музыканта Владимира Преснякова к певице Ирине Дубцовой.
«Я присутствовала на концерте «Фабрики звезд-4», где я должна была выступать. И там они пели вместе «Замок из дождя». Был такой ветродуй. Он ее сзади так обнимал. Такая песня романтическая».
Как отметила Подольская, ее буквально кололо от ревности. «Я понимала, что должна быть на ее месте», - заявила Наталья Подольская.
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Напомним, что Наталья Подольская - белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звезд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение» 2005. У них с Пресняковым двое общих детей.