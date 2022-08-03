«Ее сложно узнать»: Шахназаров рассказал о встрече с Собчак в «Останкино»

Как отметил Шахназаров, к Собчак никто в России уже не подходит. «Вот она на площади Дуомо в Милане и сфоткала ребят. Я вспомнил по этому поводу анекдот. Мама мальчику-дебилу сосиски наматывает вокруг шеи и говорит: «Иди, поиграй. Ребята не подходят, так хоть собачки рядом побегают», — заявил журналист.

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Напомним, что Ксения Собчак сфотографировалась в Милане с украинцами. Они попросили ее не выкладывать эти снимки в соцсети.