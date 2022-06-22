«Ее скоро съедят»: Хаматовой назначили гонорар, который не снился ее коллегам в Латвии

В России многие удивились, когда узнали, что Чулпан Хаматова согласилась работать в Новом Рижском театре за 800 евро за спектакль.

Ведь в родном отечестве она получала намного больше, за один выход на сцену ей платили примерно 100 тысяч рублей. Плюс – работа в кино и реклама давали отличный доход.

Однако журналист Михаил Шахназаров утверждает, что для Латвии эти деньги – более, чем приличные. А при царящих в Европе настроениях, Чулпан Хаматова почти обречена на зависть и негатив.

«Ее латвийские актеры скоро съедят. Люди там, в театрах, не знают, как за месяц столько заработать», — заявил журналист в эфире программы «Полный Абзац».

Источник: YouTube-шоу «Полный абзац».

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