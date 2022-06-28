«Ее появление вызвало ажиотаж»: Верещагин признался в слабости мужчин перед Севастьяновой

Гимнастка Каролина Севастьянова прослыла первой красавицей проекта ТНТ «Звезды в Африке».

Спортсменка не сделала особых успехов в состязаниях, не засветилась в каких-то суперинтересных или скандальных историях на шоу, но навсегда осталась в сердцах зрителей и участников. А все из-за необыкновенной красоты и харизмы, которую олимпийская чемпионка излучала в свое короткое пребывание на проекте.

Олег Верещагин не скрыл, что мужчинам рядом с ней было сложно находиться, особенно после длительной разлуки с женами и любимыми девушками.

«Ее появление в лагере в бикини вызвало ажиотаж даже у девочек. Но я смотрел на нее не как мужчина, по крайней мере, старался. Это отвлекает от игры, может стать твоим слабым местом. Ну, и у меня семья, я женат 15 лет», — рассказал «СтарХиту» Олег Верещагин.

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