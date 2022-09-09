«Ее персона раздута, она обычная певица»: Соседов припечатал Пугачеву

Недавно Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву. Певец заявил, что о Примадонне нельзя говорить в негативном ключе, поскольку она много сделала для страны.
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Сергей Соседов поспорил с поп-королем. Музыкальный критик отметил, что заслуги артистки сильно преувеличены.
«Никакого большого вклада в искусство Пугачева не совершила. Ее персона раздута до мифологических размеров. Она обычная певица», — заявил Сергей «Народным новостям».
По мнению Соседова, Аллу Борисовну возвысил ее покойный экс-супруг Александр Стефанович. Именно он «разработал концепцию творчества» Примадонны.