«Ее персона раздута, она обычная певица»: Соседов припечатал Пугачеву

Недавно Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву. Певец заявил, что о Примадонне нельзя говорить в негативном ключе, поскольку она много сделала для страны.

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Сергей Соседов поспорил с поп-королем. Музыкальный критик отметил, что заслуги артистки сильно преувеличены.