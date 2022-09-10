«Ее персона раздута до мифологических размеров»: Соседов назвал имя человека, сделавшего из Пугачевой звезду

Музыкальный критик Сергей Соседов не раз за последнее время подчеркнул, что Алла Пугачева уже давно закончила карьеру, и говорить о ней как о популярной сегодня артистке неправильно. Более того, эксперт считает, что и особых вложений в развитие отечественной эстрады Примадонна не сделала. Она, как и многие другие артисты, - искусно сделанный проект.

«Никакого большого вклада в искусство Пугачева не совершила. Этот вклад переоценен, ее персона раздута до мифологических размеров. Этому положил начало Александр Стефанович, который разработал концепцию творчества Пугачевой. Она обычная певица», - подчеркнул Соседов в интервью «Народным новостям».

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Режиссер и сценарист Александр Стефанович был вторым мужем Аллы Пугачевой. Он создал сценический образ не только для своей жены, но и многих других артистов. Брак пары продлился буквально несколько лет и закончился разводом из-за постоянных разъездов певицы.