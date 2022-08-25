«Ее не учили принимать вещества»: Солнцев не связывает смерть Кочервей с ее участием в «Доме-2»

По словам Солнцева, сам он Кочервей видел несколько раз в жизни. «Она ничем не примечательная девочка. Они там все были одинаковые. Как от одной матери. Были у нее свои задачи на проекте. Видимо, она их каким-то образом выполнила и ушла», - заметил он.

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Напомним, что тело Анастасии Кочервей было найдено в реке в Санкт-Петербурге. Следствие пока разбирается – было это убийство или девушка покончила с собой.