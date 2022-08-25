«Ее не учили принимать вещества»: Солнцев не связывает смерть Кочервей с ее участием в «Доме-2»

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не стоит связывать «Дом-2» и смерть участницы Анастасии Кочервей.
«Связывать с «Домом-2» ее смерть я бы не стал. Ее «Дом-2» не учил принимать вещества, которые были найдены у бедной Насти. «Дом-2» - это шоу, где преследуются свои интересы. Судьба такая вот у нее - изломанная и плохая. Ужасно все это. Надеюсь, что разберутся в ее смерти и это послужит кому-то уроком».
По словам Солнцева, сам он Кочервей видел несколько раз в жизни. «Она ничем не примечательная девочка. Они там все были одинаковые. Как от одной матери. Были у нее свои задачи на проекте. Видимо, она их каким-то образом выполнила и ушла», - заметил он.
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Напомним, что тело Анастасии Кочервей было найдено в реке в Санкт-Петербурге. Следствие пока разбирается – было это убийство или девушка покончила с собой.