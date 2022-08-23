«Ее не смущали камеры»: Стриженова призвала найти убийц Дугиной

Как отметила телеведущая, страшная трагедия оборвала жизнь журналистки.
Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова. Фото: Global Look Press

Телеведущая Екатерина Стриженова в «Телеграме» отреагировала на смерть российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Помню, как Даша впервые пришла к нам в эфир — молодая, образованная, очень доброжелательная. Ее не смущали камеры, она старалась говорить быстро и содержательно. Дарья оказалась человеком со стержнем и своей позицией по любому вопросу».

Как отметила Стриженова, страшная трагедия оборвала жизнь талантливой журналистки. «Необходимо найти всех заказчиков и участников, где бы они ни находились! Какая боль для родителей, соболезную всем сердцем. Светлая память», — заявила Стриженова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что автомобиль с Дарьей Дугиной был взорван несколько дней назад. Возможный организатор убийства Наталья Вовк скрылась в Эстонии.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  