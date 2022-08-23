«Ее не смущали камеры»: Стриженова призвала найти убийц Дугиной

Телеведущая Екатерина Стриженова в «Телеграме» отреагировала на смерть российской журналистки Дарьи Дугиной.
«Помню, как Даша впервые пришла к нам в эфир — молодая, образованная, очень доброжелательная. Ее не смущали камеры, она старалась говорить быстро и содержательно. Дарья оказалась человеком со стержнем и своей позицией по любому вопросу».
Как отметила Стриженова, страшная трагедия оборвала жизнь талантливой журналистки. «Необходимо найти всех заказчиков и участников, где бы они ни находились! Какая боль для родителей, соболезную всем сердцем. Светлая память», — заявила Стриженова.
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Напомним, что автомобиль с Дарьей Дугиной был взорван несколько дней назад. Возможный организатор убийства Наталья Вовк скрылась в Эстонии.