«Ее место здесь»: известный журналист - о последнем поступке Пугачевой

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, накануне Пугачева впервые за долгое время появилась в Сети. Артистка опубликовала видео, на кадрах которого прогуливалась с детьми по побережью, заявив, что они идут домой.