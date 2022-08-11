«Ее место здесь»: известный журналист - о последнем поступке Пугачевой

Накануне латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил, что буквально через три недели Алла Пугачева вернется в Россию. Якобы певица сама сказала, что лично поведет двойняшек Лизу и Гарри в школу.
Журналист Филипп Фиссен считает, поступки Примадонны всегда были экстравагантными.
«Теперь, когда она анонсировала своё возвращение в Россию, хочу сказать, отлегло. Она наша. Ее место здесь – в Калининграде, Новгороде, Приморье. А после завершения пути – на Ваганьковском», - цитирует Фиссена «Абзац».
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Напомним, накануне Пугачева впервые за долгое время появилась в Сети. Артистка опубликовала видео, на кадрах которого прогуливалась с детьми по побережью, заявив, что они идут домой.