«Ее лечить надо. Закрыть и лечить»: Данко – о собирающейся в Киев Хаматовой

Сбежавшая из страны и живущая в Латвии актриса Чулпан Хаматова на днях заявила, что собирается в Киев. Там она собирается дать несколько спектаклей, а также сделать ряд заявлений относительно происходящего. На это отреагировал певец Данко, настоящее имя которого Александр Фадеев. Он убежден, что звезду сцены необходимо лечить, причем принудительно.

«Хаматова – это больной человек. Человек, предавший свою родину. Ее лечить надо, а не прощать. За ней надо при сматривать. Закрыть и лечить», - сказал артист «Экспресс-газете».

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Благотворительность, которой занималась Хаматова, Данко назвал фейком. Потому что не может поверить, чтобы человек делал это искренне, ведь предать Родину Чулпан смогла так легко.