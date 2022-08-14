Ее боготворил Резник: назвали имя преемницы Пугачевой

Статус Примадонны российской эстрады в последние годы по традиции принадлежал Алле Пугачевой. Даже после того, как она распрощалась со сценой и ушла на пенсию.

Однако после ее отъезда за границу все чаще любители популярной стали задумываться, кто начнет теперь носить это народное звание.

Ирина Аллегрова тоже решила оставить сцену, София Ротару не живет в России, Лариса Долина хоть и очень популярна все-таки не дотянула до этого статуса. Поэтому не исключено, что новой Примадонной станет Азиза.

Ее в свое время боготворил композитор Илья Резник, считая ее талант поистине уникальным.