Ее боготворил Резник: назвали имя преемницы Пугачевой

Статус Примадонны российской эстрады в последние годы по традиции принадлежал Алле Пугачевой. Даже после того, как она распрощалась со сценой и ушла на пенсию.
Однако после ее отъезда за границу все чаще любители популярной стали задумываться, кто начнет теперь носить это народное звание.
Ирина Аллегрова тоже решила оставить сцену, София Ротару не живет в России, Лариса Долина хоть и очень популярна все-таки не дотянула до этого статуса. Поэтому не исключено, что новой Примадонной станет Азиза.
Ее в свое время боготворил композитор Илья Резник, считая ее талант поистине уникальным.
«Азиза – большая звезда. Я согласна с Ильей Резником, что таких гениальных певиц на нашей эстраде больше нет. По силе голоса и невероятной энергетике с ней может сравниться только Алла Пугачева. Но Алла Борисовна, к сожалению, сейчас не поет. А Азиза поет: причем, живьем. Когда Пугачева устроила прощальный концерт, в шоу-бизнесе все сетовали, что ее некому заменить. Но Азиза доказала, что она – достойная не замена, а именно смена», - сказала про преемственность звездный дизайнер Аника Керимова.
Она убеждена, что Азиза с годами становится только лучше и это поняли в шоу-бизнесе.
Источник: prozvezd.info.