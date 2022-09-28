«Едят через зонд, я мою их, обнимаю»: Ефременкова из «Дома-2» бережно ухаживает за недоношенными двойняшками

Экс-участница и бывшая ведущая проекта Юлия Ефременкова «Дом-2» в минувший четверг, 22 сентября, впервые стала мамой.
На свет появились сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира. Малыши недоношенные и нуждаются в особом уходе врачей и мамы.
Юлия Ефременкова рассказала в микроблоге, как заботится о новорожденных сыновьях.
«Они едят через зонд. Кормлю своим молоком, потом подключаю смесь. Я мою их, обнимаю. Целую, говорю с ними — это так для меня важно. Когда в первый раз взяла одного сына на руки, а он такой маленький — всего 1800 граммов, — было страшно до ужаса! Но в эти моменты все равно ощущаешь себя счастливым человеком! Очень хочу выписаться с двумя детьми одновременно, а не так: сначала с одним ребенком, потом — с другим. Психологически не представляю этого. По поводу прививок — мои дети недоношенные, никто их вакцинировать пока не будет», — поделилась Юлия Ефременкова.
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Напомним, сыновья Юлии Ефременковой появились на свет в результате кесарева сечения и еще довольно продолжительное время будут оставаться в клинике.