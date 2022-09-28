«Едят через зонд, я мою их, обнимаю»: Ефременкова из «Дома-2» бережно ухаживает за недоношенными двойняшками

Экс-участница и бывшая ведущая проекта Юлия Ефременкова «Дом-2» в минувший четверг, 22 сентября, впервые стала мамой.

На свет появились сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира. Малыши недоношенные и нуждаются в особом уходе врачей и мамы.

Юлия Ефременкова рассказала в микроблоге, как заботится о новорожденных сыновьях.