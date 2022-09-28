Эдвард Сноуден стал гражданином РФ и второй раз отцом

26 сентября бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил российское гражданство. И следом за этим журналисты обратили внимание на еще одну новость из жизни знаменитости: он ведь уже дважды папа.

На странице в социальной сети у его жены Линдси есть милые фотографии, на которых 39-летний Эдвард играет с двумя малышами. Первый родился в конце 2020 года, а второй, судя по фото, появился на свет в мае 2022-го. Счастливые родители нянчатся с наследниками, находясь в России.

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