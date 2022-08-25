Едва узнаваема: Бузова в старушечьем платье и без макияжа появилась на публике

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она признавалась, что сталкивалась с критикой. Но блондинка проявила себя в разных сферах. Она ведет шоу «Звезды в Африке», а также кулинарную передачу. Примечательно, что артистка следит за внешностью, часто меняет имидж и хвастается своими образами.
Примечательно, что Ольга после отпуска приступила к новым съемкам. Три дня она покидала съемочную площадку только поздно ночью. Артистка меняла по несколько образов. Блондинка щеголяла в твидовых костюмах, мини-юбках, струящихся платьях. Бузова 25 августа сообщила, что устроила себе выходной.
На этот раз Ольга решила отправиться на теннис. Она уже несколько месяцев занимается спортом. Телеведущая призналась, что не выспалась.
Она запечатлелась в лифте в алом мини-платье с крупным принтом в виде цветов. Более того, Бузова была без макияжа. Волосы она собрала в тугой пучок. Звезда взяла с собой лимонную сумку Bottega Veneta.
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Поклонники с трудом узнали Ольгу. Многие признались, что не привыкли видеть ее без макияжа. Телеведущую также подвергли критике за ее наряд, назвав его устаревшим.
«Ой, как странно выглядит», «На 40-летнюю итальянку похожа», «Ну платье словно из бабушкиного сундука», «Откуда ты взяла такое платье? Рынок?», «Оля, куда делся твой вкус?», «Сразу видно, что стилист в отпуске», «Без макияжа вообще не узнать», — стали писать подписчики.